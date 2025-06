FAI oltre 2 milioni di voti per I luoghi del cuore

l’Italia per valorizzare e preservare il patrimonio culturale e naturale. Un esempio straordinario di come l’amore per il nostro patrimonio possa fare la differenza, unendo cittadini di ogni regione in una grande mobilitazione collettiva. I risultati di questa edizione testimoniano quanto gli italiani siano profondamente legati ai loro luoghi del cuore, rafforzando la convinzione che insieme possiamo proteggere e valorizzare il nostro patrimonio.

"Oltre due milioni di voti e una mobilitazione diffusa da Nord a Sud: si è conclusa con numeri record la 12ª edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento promosso dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che dà voce all'affetto degli italiani per i luoghi più amati del Paese. L'iniziativa, che ha raccolto oltre 2 milioni e trecentomila voti, si conferma come il più grande e partecipato strumento di cittadinanza attiva dedicato alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Un successo reso possibile non solo dal coinvolgimento individuale, ma anche dalla partecipazione di 196 comitati, associazioni, parrocchie e amministrazioni locali che hanno scelto di attivarsi in prima persona per proteggere e valorizzare chiese, borghi e sentieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - FAI, oltre 2 milioni di voti per «I luoghi del cuore»

