Fai luoghi del cuore | ottimo piazzamento per l’Antico Frantoio in Pietra di Solopaca

Giovedì 12 giugno, il FAI ha svelato la classifica del dodicesimo censimento dei Luoghi del Cuore, un'occasione per valorizzare e proteggere i tesori nascosti del nostro Paese. Tra le eccellenze locali spicca l’Antico Frantoio in pietra di Solopaca, che con 4605 voti si è piazzato al 119° posto a livello nazionale e al decimo in Campania. Un risultato straordinario che dimostra come il cuore degli italiani batta forte per il patrimonio culturale e storico.

Giovedì 12 giugno è stata resa nota la classifica del dodicesimo censimento dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Risultato eccellente per l'antico Frantoio in pietra di Palazzo Cusan i a Solopaca che ha ottenuto ben 4605 voti, circa un migliaio di voti in più degli abitanti di Solopaca, raggiungendo il 119° posto nella classifica nazionale, classificandosi al decimo posto in Campania, primo nella Provincia di Benevento. "Un risultato sorprendente" – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Solopaca Antonio Iadonisi – "siamo pronti a partecipare al bando promosso dal FAI per valorizzare e restaurare tutti quei luoghi del cuore che hanno ottenuto almeno 2500 voti".

