Facundo Toia rinnova con la Scuola Basket Arezzo per un' altra stagione

continua a illuminare il campo e a guidare i suoi compagni verso nuovi traguardi. Facundo Toia, vero cuore pulsante della Scuola Basket Arezzo, rinnova per un’altra stagione, confermando il suo ruolo di leader indiscusso e artefice di successi. Con la sua abilità e determinazione, il talento argentino promette di scrivere ancora pagine entusiasmanti nel cammino della squadra e dei tifosi amaranto.

AREZZO Sembrava destinato a lasciare, invece Facundo Toia (nella foto) giocherà un'altra stagione con la Scuola Basket Arezzo. La società aretina ha infatti comunicato il rinnovo con il playmaker argentino, pilastro del quintetto amaranto nelle scorse stagioni. Toia era arrivato ad Arezzo nel gennaio del 2023, risultando decisivo per la vittoria dei playoff dell'allora serie C Gold e la promozione in B. Anche in B interregionale, la sua visione di gioco e la sua capacità di prendersi la squadra sulle spalle nelle fasi più delicate hanno permesso di raggiungere due salvezze tranquille, con l'ottima cavalcata fino ai quarti di finale dei playoff per la B nazionale dei mesi scorsi.