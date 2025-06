Fabrizio Corona nuovi guai dopo la sparata su Bossetti a Belve

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche, questa volta per le sue recenti dichiarazioni su Massimo Bossetti durante la trasmissione Belve Crime su Rai2. Dopo le insinuazioni social dello stesso Corona, la società Fremantle interviene chiarendo che nessun compenso è stato versato a Bossetti per l’intervista. La questione si infittisce, e il pubblico si interroga: quali saranno i prossimi capitoli di questa intricata vicenda?

Nessun compenso è stato versato a Massimo Bossetti per l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani e andata in onda all’interno della trasmissione Belve Crime su Rai2. A precisarlo è la società Fremantle, che produce il programma, dopo le insinuazioni diffuse sui social da Fabrizio Corona. La replica ufficiale di Fremantle. In una nota ufficiale, Fremantle smentisce categoricamente le affermazioni di Corona, secondo cui Bossetti avrebbe ricevuto un compenso “a quattro zeri” per partecipare all’intervista: “In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona – si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fabrizio Corona, nuovi guai dopo la sparata su Bossetti a “Belve”

