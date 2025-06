Fabrizio Corona | Bossetti pagato per andare a Belve Crime La smentita di Francesca Fagnani

Un intricato intreccio di accuse e smentite scuote il mondo dello spettacolo: Fabrizio Corona sostiene che Massimo Bossetti sia stato pagato per partecipare a Belve Crime, lo spin-off di Francesca Fagnani trasmesso su Rai 2. La giornalista, però, ha prontamente risposto, smentendo categoricamente ogni coinvolgimento. In un panorama mediatico sempre più polarizzato, la verità sembra sfuggire tra le pieghe di dichiarazioni e contro-dichiarazioni, lasciando il pubblico dubbioso e curioso di scoprire cosa c’è realmente dietro questa intricata vicenda.

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, sarebbe stato pagato per partecipare alla prima puntata di Belve Crime, lo spin-off della trasmissione condotta da Francesca Fagnani la cui prima puntata è andata in onda su Rai 2 nella prima serata del 10 giugno: ad affermarlo è stato Fabrizio Corona nel suo format Youtube, Falsissimo. Secondo l’ex paparazzo “la Rai martedì ha fatto la cosa peggiore degli ultimi 35 anni di televisione”. Questo perchĂ© “hanno preso il mostro e l’hanno demostrizzato. Questo ha ucciso una bambina, lo dicono le carte. Ma la cosa peggiore è che l’hanno anche pagato”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fabrizio Corona: “Bossetti pagato per andare a Belve Crime”. La smentita di Francesca Fagnani

