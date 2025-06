Fabrizio Corona | Bossetti pagato per andare a Belve Crime Francesca Fagnani e la società di produzioni smentiscono | la nota

Il mondo dello spettacolo e delle televisioni è spesso teatro di polemiche e rivelazioni shock. Fabrizio Corona denuncia un grave episodio che ha scosso la tv italiana, accusando la Rai di aver pagato per trasmettere un'intervista controversa a Massimo Bossetti su Belve Crime. Ma dietro le quinte ci sono verità ancora più inquietanti o smentite ufficialmente? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe essere molto diversa da quello che sembra.

Secondo Fabrizio Corona, “la Rai martedì ha fatto la cosa peggiore degli ultimi 35 anni di televisione”. E sarebbe l’intervista a Massimo Bossetti andata in onda a Belve Crime, condotto da Francesca Fagnani su RaiDue. Perché – ha spiegato l’ex re dei paparazzi nell’ultima puntata del suo Falsissimo – “ hanno preso il mostro e l’hanno demostrizzato. Questo ha ucciso una bambina, lo dicono le carte. Ma la cosa peggiore è che l’hanno anche pagato “. Secondo quanto dichiarato da Corona, quindi, la Rai avrebbe trattato Bossetti – condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio – come una “star televisiva”, arrivando a pagare per ottenere l’intervista esclusiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona: “Bossetti pagato per andare a Belve Crime”. Francesca Fagnani e la società di produzioni smentiscono: la nota

