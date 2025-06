Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi trionfano al Mittel European Race di Trieste

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi hanno conquistato il podio al Mittel European Race di Trieste, dando prova di talento e determinazione con la loro MG Tf. In una gara valida come prima tappa del campionato italiano "Grandi Eventi - Auto Moderne", hanno trionfato sia nelle prove a media che nella classifica del loro raggruppamento, consolidando la loro posizione di protagonisti nel panorama motoristico. Un successo che promette emozioni ancora più grandi per il futuro.

Ottima prestazione a Trieste di Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi al " Mittel European Race " con con una MG Tf, in una gara valida quale prima prova del campionato italiano "Grandi Eventi - Auto Moderne". Vergamini e Fabrizi hanno vinto sia la gara delle prove a media (specialità per la quale detengono il titolo nazionale da due anni e, cioè, da quando è stato istituito), sia la classifica del proprio raggruppamento; chiudendo al terzo posto nella classifica generale. L’equipaggio lucchese ha utilizzato per la prima volta in una gara di campionato una MG Tf, al posto della consueta Ferrari, dopo averla testata in gara solo una settimana prima a Cremona, all’annuale edizione della "Campagne e Cascine" che li aveva visti vincitori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi trionfano al Mittel European Race di Trieste

