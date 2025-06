Fa dei lavori in casa sua poi abbandona tutto in strada | denunciato

rifiuti edili senza autorizzazione, lasciando un vero e proprio cumulo di macerie sul ciglio della strada. Un gesto irresponsabile che mette a rischio l'ambiente e la sicurezza pubblica. La polizia locale di Pioltello ha prontamente intervenuto, identificando e denunciando il responsabile. La tutela del territorio inizia anche da queste azioni di rispetto e legalità, dimostrando che chi inquina e abbandona rifiuti rischia conseguenze serie.

Un cumulo di macerie sul ciglio della strada. Materiali edili di scarto che qualcuno aveva pensato di lasciare l√¨. A Pioltello (Milano) la polizia locale ha identificato il responsabile di un abbandono abusivo e lo ha denunciato. Si tratta di un uomo che √® stato sorpreso mentre scaricava del.

