F1 The Movie | Il film di Brad Pitt sfreccia su Rotten Tomatoes con un debutto esaltante

F1: The Movie di Brad Pitt sfreccia su Rotten Tomatoes con un debutto esaltante, lasciando il pubblico senza fiato. Il nuovo film di Joseph Kosinski, con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris, promette emozioni ad alta velocità e adrenalina pura. È subito diventato un caso, catturando l’attenzione di critica e spettatori. Preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica da vero campione!

Official Rotten Tomatoes Score For Brad Pitt's 'F1' Movie - Less than 24 hours later, Rotten Tomatoes released early reviews for this upcoming sports drama. Da msn.com

