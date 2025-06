F1 | il ruolo della star di Bridgerton Simone Ashley è stato tagliato ecco perché

Scopriamo insieme cosa è successo dietro le quinte del nuovo film di F1, dove Simone Ashley, la talentuosa star di Bridgerton e Sex Education, avrebbe dovuto brillare accanto a Brad Pitt. Nonostante l'annuncio e le immagini sul set, il suo ruolo è stato improvvisamente tagliato dal montaggio finale. Ma cosa si cela dietro questa decisione? Ecco i dettagli che svelano il mistero...

L'attrice, conosciuta anche per la sua partecipazione a Sex Education, è stata esclusa dal final cut del film con protagonista Brad Pitt. L'estate scorsa era stata annunciata la presenza di Simone Ashley, star di Bridgerton e Sex Education, nel nuovo film ad alta velocità F1, con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris. Tuttavia, nonostante le immagini che la mostravano sul set impegnata nelle riprese, il ruolo dell'attrice è stato successivamente tagliato in fase di montaggio. Il motivo dell'assenza di Simone Ashley dal montaggio finale di F1 Joseph Kosinski, regista del film, ha spiegato il motivo dell'esclusione dell'attrice dal final cut:"Succede in ogni film: devi girare più materiale di quello che userai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it