F1 George Russell in Aston Martin nel 2026? Cosa c’è di vero nell’ultima voce di mercato?

In un panorama F1 sempre ricco di sorprese, le voci di mercato riguardanti George Russell e un possibile passaggio all'Aston Martin nel 2026 stanno facendo il giro delle testate. Dopo la sua prima vittoria canadese, il talento britannico sembra essere al centro di indiscrezioni che alimentano l'anticipazione e la curiosità degli appassionati. Ma cosa c’è di vero dietro queste supposizioni? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Russell continua a tenere tutti col fiato sospeso.

In Canada, George Russell ha ottenuto la prima vittoria della stagione e la quarta della carriera. Il ventisettenne britannico, in Mercedes dal 2022, ha il contratto in scadenza a fine anno. Durante la conferenza stampa post-gara, un giornalista gli ha posto una domanda legata alla questione. Le risposte del pilota, chiaramente impossibilitato a sbilanciarsi, sono state sufficienti a generare un tam-tam mediatico legato a un suo clamoroso trasferimento in Aston Martin nel 2026. Andiamo però con ordine. La voce è stata lanciata da Ben Hunt, giornalista inglese, che ha citato una non meglio specificata “fonte di alto profilo all’interno del paddock”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell in Aston Martin nel 2026? Cosa c’è di vero nell’ultima voce di mercato?

In questa notizia si parla di: george - russell - aston - martin

F1, George Russell: “Ho sempre capitalizzato le occasioni avute, da Barcellona cambieremo qualcosa” - Inizia la settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 con il tradizionale media day a Imola, dove i piloti, tra cui George Russell, condividono le loro aspettative.

Dopo le supposizioni su #MaxVerstappen, le voci di #paddock sui nuovi #piloti di #AstonMartin non si fermano! Contatti con #GeorgeRussell suggeriscono un possibile cambio di maglia per lui. #F1 #GeorgeRussell #AstonMartin Vai su X

GEORGE RUSSELL conquista la Pole Position nel GP del Canada 2025 Tutti i tempi delle qualifiche ? https://www.formula1.it/qualifiche/529/gran-premio-del-canada #F1 #F1News #f12025 #formula1 #pole #polef1 #ferrari #racingbulls #astonmartin #mcla Vai su Facebook

Russell fa gola a Newey e all'Aston Martin, Wolff: Il rinnovo? Arriva a breve; Questo sarebbe il NUOVO compagno di squadra di Alonso all'Aston Martin; F1 - George Russell in Aston Martin nel 2026? Le voci accendono il mercato piloti.

Russell pezzo pregiato del mercato piloti: sull’inglese c’è l’Aston Martin - George Russell è nel mirino della Aston Martin di Adrian Newey, ma Toto Wolff sembra vicino a rinnovare il suo pilota ... formulapassion.it scrive

George Russell on Aston Martin's Radar Despite Pledging Loyalty to Mercedes - George Russell has been gaining attention in the paddock, and Mercedes has yet to extend his F1 contract beyond 2025. Lo riporta msn.com