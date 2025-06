F1 Davide Valsecchi | Deludente sentire i piloti Ferrari lamentarsi sempre della strategia via radio

F1 Davide Valsecchi, ex opinionista SkySport, critica aspramente il leitmotiv di lamentele e tensioni radiofoniche tra i piloti Ferrari durante il GP del Canada. Le ripetute discussioni di Charles Leclerc con il muretto evidenziano un clima di crescente frustrazione e tensione tra squadra e driver, alimentando dubbi sulla gestione strategica e sul futuro del team. Un episodio che solleva molte domande sulla coesione e la leadership in casa Ferrari, e sui rischi di un ambiente troppo fragile.

Quanto accaduto durante il Gran Premio del Canada, ovvero le ripetute discussioni via radio tra Charles Leclerc e il muretto Ferrari sul tema della strategia da adottare con gli pneumatici, soprattutto in termini di durata degli stint, non è passata inosservata. Un brutto spettacolo, ennesima dimostrazione di quanto sia tesa l’atmosfera in seno al Cavallino Rampante. Al riguardo, Davide Valsecchi – ex opinionista per SkySport e ora impegnato su F1TV – ha sottolineato quanto la situazione sia, in realtĂ , paradossale. Non tanto per l’episodio in sĂ©, quanto per la frequenza con la quale si propone la dinamica. 🔗 Leggi su Oasport.it