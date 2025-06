F1 25 la recensione | EA Sports ha cucinato

EA Sports F1 25 si distingue come una proposta coinvolgente e migliorata, capace di catturare l’emozione del circuito senza dover essere un simulatore puro. Con un modello di guida più raffinato e maggiore coerenza, offre un’esperienza avvincente sia per i fan più appassionati che per i newcomer. Pronti a immergervi nel mondo della Formula 1? Scopriamo come EA Sports sta rimodellando il modo di vivere la velocità, in un entusiasmante viaggio verso nuove frontiere di gioco.

Come ogni anno, EA Sports torna con la sua proposta per il mondiale di Formula 1. Si può dire che abbia imparato dagli errori dell’anno precedente, presentando infatti un modello di guida molto più raffinato e coerente. Si tratta pur sempre di un simcade, quindi non montiamoci la testa dal punto di vista del realismo. Godibile con o senza simulatore, EA Sports F1 25 è pronto per traghettare i giocatori verso un nuovo corso della Formula 1, in arrivo nel 2026. F1 25 torna alla narrazione con Breaking Point. EA Sports F1 25 ci porta un nuovo capitolo di Breaking Point, modalità che ha diviso in passato i giocatori per via di qualche alto e basso. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - F1 25, la recensione: EA Sports ha cucinato

