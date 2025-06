Export in frenata ma ancora trainante

modesta flessione, attestandosi intorno ai 6,8 miliardi di euro, con un calo dello 0,3%. Nonostante le sfide del mercato globale, la moda maschile italiana mantiene il suo fascino irresistibile, consolidando la sua posizione come simbolo di qualità e stile nel panorama internazionale. Un trend che, nonostante le oscillazioni, promette di riprendere slancio nel prossimo futuro, rafforzando l’eccellenza del Made in Italy.

La moda maschile italiana nel 2024 sul fronte delle vendite estere si è mantenuta in territorio positivo, ma con ritmi più contenuti rispetto a quelli registrati nell’anno precedente; le importazioni, invece, sono rimaste in territorio negativo. Come indicano i dati ISTAT, l’export relativo al periodo gennaio-dicembre 2024 ha contenuto l’aumento al +0,1% sul 2023, per un totale di circa 9,5 miliardi di euro; mentre l’import ha palesato una flessione del -5,4%, calando a 6,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Export in frenata ma ancora trainante

In questa notizia si parla di: export - frenata - trainante - euro

Irpinia in affanno: frenata dell’economia locale tra export in calo e cassa integrazione in aumento - L'Irpinia si trova in una fase critica, segnala Giuseppe Marinelli, presidente di Confesercenti Avellino.

Export in frenata ma ancora trainante; Non solo vino, allarme dazi anche per l'export della acque minerali italiane; «Made in Sud» in 160 paesi tra il fascino auto sugli States e sponda Mediterranea.

Gioielli, arriva la frenata annunciata. Primo stop (-22%) dopo l’anno record. “I segnali sono allarmanti” - Arezzo, cresce la preoccupazione degli imprenditori anche se l’export resta comunque un punto di forza. Si legge su msn.com

Export a due velocità. L’oro ’traina’ la frenata ma i gioielli crescono - percentuale sul totale dell’export scende sotto la soglia del 20%: eravamo arrivati un anno fa al 20,6. Lo riporta lanazione.it