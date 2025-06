Export delle imprese | in provincia un volume pari a 680 milioni di euro con un calo del 2,6%

Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni delle imprese nella provincia di Rimini hanno raggiunto i 680 milioni di euro, segnando un calo del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend negativo più marcato rispetto alla media regionale (-1,1%), mentre il panorama nazionale registra invece una crescita del 3,2%. A fare il punto è il report, che analizza le cause e le prospettive di questa flessione.

Strade, che legnata: spariscono 2 milioni per la manutenzione. Taglio choc del governo pari al 70%, la Provincia di Fermo ora è in seria difficoltà - Le strade che si sgretolano e spariscono, con due milioni destinati alla manutenzione e un taglio choc del 70% imposto dal governo, mettono in grave crisi la provincia di Fermo.

Viabilità : la Provincia Di Potenza presenta il piano da oltre 74 milioni di euro Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha presentato oggi, in presenza dell'Assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, il nuovo Pia

