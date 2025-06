Export balzo nei primi tre mesi del 2025 | in flessione i collegamenti con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi

Ecco come potrebbe essere l'introduzione: Nel primo trimestre del 2025, l'export in provincia di Forlì-Cesena registra un trend incoraggiante, con un aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sfiorando i 1.157 milioni di euro. Tuttavia, si evidenziano segnali di rallentamento nei collegamenti con Stati Uniti e Paesi Bassi, segnando una flessione che richiede attenzione. Ecco cosa emerge dall’analisi dei dati, delineando le sfide e le opportunità per il tessuto produttivo locale.

Nel primo trimestre dell'anno le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena risultano pari a 1.157 milioni di euro, con un aumento del 3,1% rispetto al primo trimestre 2024, diversamente dal calo regionale (-1,1%) e in linea con la variazione positiva nazionale (+3,2%). E' quanto emerge. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Export, balzo nei primi tre mesi del 2025: in flessione i collegamenti con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi

