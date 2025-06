Expo Osaka 2025 la ceramica siciliana si fonde all' arte del kintsugi in due opere de il made in Sicily

All’Expo Osaka 2025, la ceramica siciliana si trasforma attraverso il raffinato connubio con l’antica tecnica giapponese del kintsugi, dando vita a due opere straordinarie di Il Made in Sicily. Tra i momenti più emozionanti di una settimana intensa e ricca di eventi, spiccano “En Wo Migado – L’arte di diventare amici” e “Grani di Pace”, capolavori ideati da Giovanni Callea e Davide Morici, che celebrano l’unione tra culture e l’arte come ponte tra mondi diversi.

Tra i momenti più significativi di una settimana ricca e intensa di eventi emozionanti meritano una speciale menzione “En Wo Migado - L'arte di diventare amici” e “Grani di Pace”, due opere d’arte ideate da Giovanni Callea e Davide Morici fondatori de il Made in Sicily. En Wo Migado” – L'arte di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Expo Osaka 2025, la ceramica siciliana si fonde all'arte del kintsugi in due opere de il made in Sicily

In questa notizia si parla di: arte - opere - made - sicily

Tiscali Campus, il nuovo podcast su Loquis tra architettura sostenibile e opere d'arte - Scopri Tiscali Campus, il nuovo podcast di Open Campus in collaborazione con Loquis e Tiscali Italia.

Il Casale dell'Arte | Catania Vai su Facebook

Expo Osaka 2025, la ceramica siciliana si fonde all'arte del kintsugi in due opere de il made in Sicily; Un “altro” Made in Italy conquista New York: l'ecomurales “Botanic Pulse” tra arte e sostenibilità; A Lucca il Made in Italy che conquistò l’America: la mostra sulla rinascita creativa del dopoguerra.

Expo Osaka 2025, la ceramica siciliana si fonde all'arte del kintsugi in due opere de il made in Sicily - Si è conclusa con grande successo la Settimana dedicata alla Regione Siciliana nel Padiglione Italia Tra i momenti più significativi di una settimana ricca e intensa di eventi emozionanti meritano una ... Lo riporta palermotoday.it

Il Made in Sicily incanta Expo Osaka 2025: ponti d’arte tra Sicilia e Giappone - Osaka, 17 giugno 2025 – Si è conclusa con grande successo la Settimana dedicata alla Regione Siciliana presso il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka. Da blogsicilia.it