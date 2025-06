Expo 2025 Osaka D' Amario e Magnacca | Turismo ed agrifood per far crescere l' internazionalizzazione abruzzese

L’Expo 2025 di Osaka ha rappresentato un’occasione straordinaria per mettere in luce il patrimonio enogastronomico e turistico dell’Abruzzo, favorendo l’interscambio culturale e commerciale con il Giappone. L’evento ha visto protagonisti Amario e Magnacca, figure chiave nello sviluppo dell’internazionalizzazione abruzzese, che hanno guidato un viaggio esperienziale tra sapori autentici e tradizioni uniche. Un passo importante per far conoscere l’eccellenza abruzzese al mondo e rafforzare la sua presenza globale.

Un viaggio esperienziale e sensoriale attraverso il cuore dell’Abruzzo ha animato il padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, dove si è tenuto un incontro dedicato a turismo e agrifood tra operatori giapponesi e realtà abruzzesi selezionate tramite il bando promosso dalla Regione Abruzzo e gestito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Expo 2025 Osaka, D'Amario e Magnacca: "Turismo ed agrifood per far crescere l'internazionalizzazione abruzzese"

