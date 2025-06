Ex Milan Giroud a secco | debutto sottotono al Mondiale per Club contro il Chelsea

L’esordio di Olivier Giroud al Mondiale per Club non ha brillato, con il francese che è rimasto a secco contro il Chelsea di Enzo Maresca. Intanto, il Chelsea dimostra di essere in forma vincente, battendo 2-0 il Los Angeles FC e segnando un buon punto nella competizione. È solo l’inizio di una sfida avvincente, e il terreno di gioco ci riserva ancora molte sorprese.

Esordio vincente per il Chelsea di Enzo Maresca nel Mondiale per Club: vince 2-0 contro il Los Angeles FC dell'ex Giroud.

