Ex Caserma Osoppo nuove vie al femminile | la città celebra le madri dell’Europa

Le nuove vie al femminile all’ex Caserma Osoppo trasformano Udine in un omaggio vivente alle madri dell’Europa. Sei figure femminili simboliche, con il loro pensiero e la loro azione, hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia europea. Questo progetto non solo arricchisce la toponomastica, ma celebra il ruolo delle donne come protagoniste di un progresso condiviso. Un passo importante verso una città più inclusiva, che riconosce il valore delle radici femminili nel nostro passato comune.

