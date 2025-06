Ex assessore Gambino e capo della polizia locale Giurato indagati Salis | Fatti gravissimi rispecchiano il clima della campagna elettorale | Video

In un clima di tensione e tensioni politiche crescenti, le recenti indagini che coinvolgono ex assessore Gambino e il capo della polizia locale, riportano alla ribalta gravissimi fatti di cronaca e sospetti di dossieraggio. La sindaca, pur mantenendo un atteggiamento garantista, non nasconde la sua preoccupazione: “Se tutto venisse confermato, sarebbe una notizia gravissima”. Un caso che scuote l’intera comunità e richiede chiarezza.

La sindaca: "Sono garantista, ma se venisse tutto confermato sarebbe una notizia gravissima". E ancora: "È evidente che ci sia stato un dossieraggio su di me". E racconta anche di "droni avvistati davanti alle finestre di casa".

