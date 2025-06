Evviva il Boca e la sua gente uno squarcio di calcio vero nell’artificiale Mondiale per club Süddeutsche

Evviva il Boca e la sua gente! In un Mondiale per Club ormai troppo artificiale, il vero calcio si riscopre nelle emozioni autentiche dei tifosi argentini. La sfida contro il Benfica, giocata all’Hard Rock Stadium di Miami, ha smascherato l’illusione di un torneo privo di anima, regalando un’immagine vibrante e appassionata della passione calcistica. Un esempio che dimostra come il cuore dello sport batte ancora forte, anche in tempi di mondiali "artificiali".

Nel contesto piatto e artificiale del nuovo Mondiale per Club (eufemismi) voluto da Gianni Infantino, una squadra è riuscita, almeno per una sera – e a quanto dice il quotidiano tedesco Süddeutsche – a restituire un volto autentico al calcio: il Boca Juniors. I tifosi argentini hanno trasformato la gara col Benfica (tenutasi all’Hard Rock Stadium di Miami) in un evento quanto meno di buona intensità emotiva. In realtà già da mesi, fa notare il quotidiano, i biglietti per i settori dedicati alla tifoseria argentina erano esauriti. La partita ha visto il Boca portarsi rapidamente sul 2-0 grazie ai gol di Merentiel (su assist di Lautaro Blanco) e l’italoargentino Battaglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Evviva il Boca e la sua gente, uno squarcio di calcio vero nell’artificiale Mondiale per club (Süddeutsche)

