Evento e ricompense Pokémon GO | scopri gli antichi recuperati

Preparati a immergerti nel mondo dei Pokémon Leggendari con l’evento Ancients Recovered di Pokémon GO! In vista del GO Fest, questa straordinaria iniziativa ti permette di scoprire antichi recuperi, potenziare la tua squadra e affrontare i Titans Leggendari come mai prima. Ricompense esclusive e bonus straordinari renderanno ogni cattura un passo verso la vittoria. Bonus e premi di Ancients Recovered in...

Il nuovo evento Ancients Recovered si inserisce nel calendario di Pokémon GO in vista della prossima stagione di GO Fest, offrendo ai giocatori numerose opportunità di potenziamento e cattura. Questo evento, dedicato ai Leggendari Titans, rappresenta un'occasione imperdibile per rafforzare la propria squadra e affinare le strategie di raid, con ricompense e bonus che arricchiranno l'esperienza di gioco. bonus e premi di Ancients Recovered in Pokémon GO. Incentivi legati alle battaglie raid. Durante l'evento, i partecipanti potranno usufruire di bonus significativi nelle battaglie raid, tra cui l'aumento del limite di remote raid pass a 30 unità, facilitando così la possibilità di affrontare i Leggendari Titan indipendentemente dalla posizione geografica.

