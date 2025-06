Evangeline Lilly | una sola attrice tre personaggi iconici

Evangeline Lilly, l’attrice canadese che ha conquistato il cuore di milioni interpretando tre personaggi iconici in franchise di successo, ora si prende una pausa per dedicarsi alla famiglia. Celebrata all’Italian Global Series Festival, il suo viso angelico cela spesso un velo di sofferenza, rendendola una delle attrici più versatili e profonde del panorama contemporaneo. Dalla naufraga sull’isola più famosa della serialità all’elfa incantata nella Terra di…

L'interprete canadese ha attraversato nella sua carriera - ora messa in pausa in favore della famiglia - tre franchise importanti, tra serialità e cinema. Ora l'Italian Global Series Festival la celebra. Un viso angelico ma che può nascondere un velo di dolore. Sarà per questo che è sempre stata associata a personaggi a tutto tondo. Stiamo parlando di Evangeline Lilly, canadese, naufraga sull'isola più famosa della serialità, elfo nella Terra di Mezzo e supereroina con le ali, capace di diventare piccolissima ma anche gigantesca. L'attrice verrà celebrata all'Italian Global Series Festival, in scena a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno, con il Premio Maximo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it