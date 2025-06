Evade da una comunità di Loreto Aprutino per andare in un bar di Penne ragazzo arrestato | Meglio il carcere

Un giovane di 26 anni, sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di Loreto Aprutino, ha tentato di evadere per raggiungere un bar di Penne. Purtroppo per lui, l'intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Penne ha portato al suo arresto in flagranza di reato. Questa vicenda evidenzia ancora una volta quanto la legge sia implacabile e la sicurezza una priorità.

