Eva siamo noi tutte le donne | Quanta fatica per la parità

Eva siamo noi tutte le donne: ogni giorno affrontiamo sfide e ostacoli derivanti da persistenti forme di violenza e disuguaglianza. Questo libro di Paola Mascaro è un omaggio coraggioso alle tante Eva che lottano per la parità, spesso senza scorciatoie. Un racconto di sopravvivenza e speranza che ci invita a riflettere e agire. Perché il cambiamento parte da noi, e insieme possiamo scrivere nuove pagine di equità.

"Questo libro è dedicato a Eva, a tutte le Eva del mondo. E alle loro fatiche, che sono frutto delle diverse forme di violenza che ancora persistono nella nostra cultura, nel nostra società, nella nostra economia". Le fatiche di Eva – Cronache di sopravvivenza in un mondo di parità promessa ma non ancora realizzata, il nuovo libro di Paola Mascaro (HarperCollins), sarà presentato domani dall'autrice in dialogo con la giornalista Maria Luisa Agnese alla Triennale di Milano. E mai titolo fu più azzeccato di questo. Infatti, dopo essersi immersi in una sistematica analisi di tutte le difficoltà che una donna deve affrontare durante la sua vita per essere trattata alla pari di uomo, gli stereotipi che ostacolano le sue aspirazioni e le discriminazioni ancora radicate nel mondo del lavoro, viene spontaneo pensare: "mamma mia, che fatica essere donna!".

