Eutanasia la Consulta decide l' 8 luglio

Il 8 luglio la Consulta si pronuncerà su un tema delicato e cruciale: l’eutanasia. Una donna paralizzata, desiderosa di morire, ha richiesto assistenza medica, spingendo il sistema giudiziario italiano a riflettere sulla legittimità dell’omicidio consensuale in casi estremi. È una sfida etica che potrebbe rivoluzionare il nostro approccio al diritto di scegliere la fine della propria vita. La decisione avrà ripercussioni profonde sulla società e sui valori fondamentali.

