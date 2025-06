Eutanasia donna paralizzata chiede l’aiuto di un medico Il caso alla Consulta

Una donna paralizzata, assistita dall'Associazione Coscioni, ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale per chiedere un aiuto che le permetta di affrontare la fine della vita con dignità. La sua richiesta, che nasce dalla difficoltà di somministrarsi autonomamente il farmaco, apre un delicato dibattito etico e legale sul diritto all’autodeterminazione. Un caso che potrebbe segnare un importante passo avanti nel rispetto delle scelte individuali.

La malata, assistita dall'associazione Coscioni, non è in grado di somministrarsi da sola il farmaco. Il ricorso alla Corte Costituzionale partito dal tribunale di Firenze.

