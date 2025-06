Europeo Under 21 stasera Italia-Spagna | probabili formazioni e dove vederla in TV

Stasera alle 21 a Trnava, Italia Under 21 e Spagna si sfidano nel big match che deciderà il leader del Gruppo A degli Europei. Con già un piede in seconda fase, gli azzurrini di Casadei puntano a consolidare la loro posizione contro una Spagna agguerrita. Dove guardarla in tv? Ecco tutte le informazioni per non perderti nemmeno un secondo di questa emozionante sfida europea.

Trnava (Slovacchia), 17 giugno 2025 – Con il pass per la seconda fase già in tasca grazie al successo per 1-0 contro la Slovacchia padrona di casa griffato da Cesare Casadei, l’Italia Under 21 si appresta ad affrontare, questa sera alle ore 21 allo stadio di Trnava, il big match contro i pari età della Spagna, che stabilirà chi si prenderà la vetta del Gruppo A degli Europei Under 21 in corso in Slovacchia. La selezione iberica è, così come l’Italia, a punteggio pieno. Inutile dire, quindi, che per gli azzurri l’asticella del coefficiente di difficoltà si alza notevolmente. Cosa ben chiara anche per il ct dell’Italia Carmine Nunziata: “Giocheremo la nostra partita cercando di vincerla, come abbiamo sempre fatto perché è nella nostra mentalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europeo Under 21, stasera Italia-Spagna: probabili formazioni e dove vederla in TV

