Europei Under 21 Spagna-Italia LIVE 1-0 | la sblocca Jesus Rodriguez

L’Italia Under 21 affronta la sfida contro la Spagna nel terzo turno del Gruppo A agli Europei, con i padroni di casa che si portano in vantaggio al 53’ grazie a Jesus Rodriguez. Una partita intensa e ricca di emozioni, dove ogni azione può cambiare le sorti del match. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa battaglia tra giovani talenti europei!

Europei Under 21 Spagna-Italia, terzo turno gruppo A GOAL E AZIONI SALIENTI: 53` - VANTAGGIO SPAGNA Azione in verticale delle Furie Rosse: Raul. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

