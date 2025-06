Europei Under 21 Spagna-Italia LIVE 0-0 all'intervallo

L’attesa si fa intensa mentre il duello tra Spagna e Italia under 21 si avvicina alla pausa con il risultato di 0-0. All’intervallo, le azioni più emozionanti, come la doppia chance per gli azzurrini al 35’, raccontano di un match equilibrato e ricco di tensione. Restate con noi, perché il secondo tempo promette ancora scintille e sorprese in questa sfida cruciale del torneo europeo under 21.

Europei Under 21 Spagna-Italia, terzo turno gruppo A GOAL E AZIONI SALIENTI: 35` - Doppia occasione Italia: prima con la sovrapposizione di Kayode,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

