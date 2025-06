Europei Under 21 Spagna-Italia 1-1 Azzurrini ai quarti da secondi del girone

Alla City Arena di Trnava, il duello tra Spagna e Italia Under-21 si conclude in pareggio 1-1, regalando ai nostri giovani talenti la qualificazione ai quarti come secondi del girone. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, che ha messo in evidenza cuore e determinazione. La prima conclusione nello specchio di marca spagnola è quella...

Trnava (Slovacchia), 17 giugno 2025 ‚ÄstLa City Arena Trnava √® teatro di Spagna-Italia, match che chiude l'avventura delle due formazioni nel Gruppo A degli Europei Under-21, nonch√© il primo banco di prova serio per entrambe le contendenti. Partono meglio gli iberici, ma senza trovare tiri in porta prima che gli azzurrini crescano nel corso del primo tempo, chiuso per√≤ a reti bianche. La prima conclusione nello specchio di marca spagnola √® quella buona: al 53' Rodriguez porta avanti i suoi, per un vantaggio impattato per√≤ dopo appena 6' dal gran incrocio di destro di Pisilli. Sulle ali dell'entusiasmo, la Nazionale di Nunziata, schierata oggi con un ampio turnover grazie al pass per i quarti gi√† in tasca,¬†apre il forcing finale a caccia della rimonta che varrebbe il primo posto del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Europei Under 21, Spagna-Italia 1-1. Azzurrini ai quarti da secondi del girone

