Europei under 21 Pisilli non basta | l’Italia è seconda nel girone

In un emozionante duello sotto il segno del talento, gli azzurrini di Nunziata dimostrano ancora una volta il loro carattere contro la Spagna, chiudendo sul 1-1 e conquistando il secondo posto nel girone A. La sfida, ricca di spunti e opportunità , conferma la crescita e la determinazione della giovane Italia. Ma ora, l’attenzione è tutta rivolta alle prossime sfide: l’avventura europea continua e i nostri talenti sono pronti a scrivere nuove pagine di gloria.

Nella terza sfida del gruppo A gli azzurrini di Nunziata pareggiano con la Spagna e si classificano al secondo posto Nella terza sfida del girone A degli Europei under 21, finisce 1-1 l'incontro tra Spagna e Italia. Un match con diverso turnover optato dai due allenatori, ma con gli azzurrini ben messi in campo e pericolosi. L'Italia crea, produce e si rende pericolosa, ma a passare è la Spagna ad inizio ripresa. Il gol arriva con una bella percussione a centrocampo, cross basso dalla destra e Rodriguez, da dentro l'area, sigla il vantaggio.

