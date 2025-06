Europei Under 21 Italia-Spagna 1-1

L’Italia under 21 tiene testa alla Spagna in un match emozionante e combattuto, terminato sul punteggio di 1-1. Nonostante un primo momento di appannamento, gli azzurrini si rimettono in carreggiata con occasioni da sogno e un gioco che cresce di intensità. Il pareggio mantiene l’Italia al secondo posto nel girone A degli Europei in Slovacchia, aprendo scorci di speranza per i prossimi incontri. La sfida è ancora aperta: cosa riserverà il futuro agli azzurrini?

22.54 L'Italia pareggia con la Spagna 1-1 ed è così seconda nel girone A degli Europei under 21 in Slovacchia. Tanto turnover per il ct Nunziata. Dopo un inizio di assestamento gli azzurrini prendono le misure e arrivano le chance di Fazzini e quella doppia per Kayode e Pisilli. Nella ripresa passa la Spagna aP 53': da Moleiro a Moro che mette in mezzo per il piattone di Rodriguez.Quasi immediato il pareggio dell'Italia grazie a una bella azione personale di Pisilli che entra in area e con diagonale di destro fulmina Cunat,1-1 (59'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: italia - spagna - europei - under

La Spagna taglia l’orario di lavoro, l’Italia è pronta? - La Spagna ha avviato una riduzione dell'orario di lavoro, e l'Italia si prepara a seguire questo esempio.

Europei Under 21, #SpagnaItalia: le formazioni ufficiali. #Pisilli dal 1', #Baldanzi in panchina #ASRoma Vai su X

EUROPEI UNDER 21 - MARTEDì - ore 21:00 ITALIA vs SPAGNA Vai su Facebook

Italia - Spagna Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Spagna-Italia Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni; Calcio in tv: Europei under 21, Italia-Spagna.

Diretta Live Italia-Spagna Europei Under21 terza giornata gironi: termina a reti bianche il primo tempo - Diretta Live della sfida interessante tra Italia e Spagna, valevole per l'ultima giornata dei gironi di qualificazione. Da sport.virgilio.it

Europei Under 21, Spagna-Italia LIVE 1-0: la sblocca Jesus Rodriguez - VANTAGGIO SPAGNA Azione in verticale delle Furie Rosse: ... Secondo msn.com