Europei Under 21 all’Italia non basta Pisilli | 1-1 contro la Spagna e secondo posto nel girone

Gli Europei Under 21 si infiammano con Italia e Spagna protagoniste di un emozionante duello nel terzo turno del Girone A. Al 90’, una conclusione potente di Pisilli sfiora il palo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso: il risultato finale è un pari 1-1 che conferma il secondo posto nel girone. Ma quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida avvincente? Rimani aggiornato per scoprire come si svilupperanno le sorti di questi giovani talenti!

Europei Under 21 Spagna-Italia, terzo turno gruppo A GOAL E AZIONI SALIENTI: 90` - Conclusione che sibila vicino al palo della porta spagnola. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: europei - under - italia - spagna

Ricerca, senza contratto a rischio i fondi europei - Una corsa contro il tempo per i ricercatori italiani vincitori delle borse europee «Marie Curie»: rischiano di dover restituire i fondi.

Europei Under 21: stasera c'è Spagna-Italia, partita bellissima e fondamentale per il primo posto nel girone. Ecco dove vederla e le probabili formazioni. #LazioNews #LazionewsEu #Italia #Spagna #Under21 #Europei #forzaazzurri #Azzurrini #Nazionale Vai su X

EUROPEI UNDER 21 - MARTEDì - ore 21:00 ITALIA vs SPAGNA Vai su Facebook

Italia - Spagna Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Italia-Spagna, Europei Under 21: a che ora e dove vederla in diretta; Spagna-Italia Under 21 LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita degli Europei.

Diretta Live Italia-Spagna Europei Under21 terza giornata gironi: termina a reti bianche il primo tempo - Diretta Live della sfida interessante tra Italia e Spagna, valevole per l'ultima giornata dei gironi di qualificazione. Da sport.virgilio.it

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi - Gli Azzurrini di Nunziata si giocano il primo posto all'ultima partita del gruppo A contro gli spagnoli, già sicuri della qualificazione ai quarti di finale del torneo ... Scrive msn.com