Europei U21 Spagna-Italia 1-1 | azzurri ai quarti da secondi girone

Europei Under 21, una sfida emozionante tra Italia e Spagna termina con un pareggio 1-1, lasciando gli azzurrini di Nunziata secondi nel girone A. Dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti grazie alla vittoria sulla Slovacchia, l’Italia affronta ora il prossimo ostacolo: incontrare la vincente del Gruppo B. L’avventura continua, e i nostri giovani talenti sono pronti a scrivere nuove pagine di successo.

L'Italia ha pareggiato con la Spagna 1-1 nell'ultima partita del girone A degli Europei Under 21 in corso in Slovacchia. Gli azzurrini di Nunziata, già qualificati ai quarti dopo la vittoria con la Slovacchia, chiudono il gruppo al secondo posto, alle spalle degli iberici. Spagna in vantaggio al 53? con Jesus Rodriguez, pareggio dell'Italia con Pisilli al 59?. Nei quarti gli azzurrini affronteranno la vincente del Gruppo B. Europei Under 21, Spagna-Italia 1-1 il tabellino . SPAGNA (4-2-3-1): Cugnat; Pubill (73? Torre), Rafa Marin, Herzog, Garcia; Jaureguizar, Marin (65? Diego Lopez); Moro (90? Tarrega), Moleiro (73? Juanlu), Jesus Rodriguez (65? Javi Guerra); Roberto Fernandez.

