Europei U21 l’Italia pareggia con la Spagna | chiude il girone al secondo posto chi affronterà ai quarti e quando

L’Italia pareggia con la Spagna nell’Europeo U21 e chiude il girone al secondo posto: chi affronterà ai quarti di finale. L’ Italia non riesce ad andare oltre al pari contro la Spagna e chiude la fase a gironi dell’ Europeo U21 al secondo posto. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro gli iberici. Nicolò Pisilli al 59? ha pareggiato il gol realizzato sei minuti prima (53?) da Jesus Rodriguez. Nonostante le due nazionali abbiano concluso la prima fase a pari punti (7) e pari differenza reti (+2 contro +2), i gol segnati (6 contro 3) premiano i ragazzi di Santiago Denia Sanchez. Agli azzurrini, già qualificati ai quarti di finale con il successo di sabato sera contro la Slovacchia, sarebbe servito un successo per chiudere la prima fase del torneo al primo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it