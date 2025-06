Europei scherma | azzurre fioretto d' oro

Le emozioni degli Europei di scherma a Genova si infiammano con le straordinarie imprese delle azzurre del fioretto, che conquistano l’oro in una finale mozzafiato contro la Francia per 38-37. Non solo, anche gli sciabolatori portano a casa un prezioso argento, testimonianza del talento e della determinazione dell’Italia. Un'edizione che entra di diritto nella storia dello sport italiano, confermando il valore delle nostre giovani promesse.

20.15 Agli Europei di Genova, arrivano altre 2 medaglie per l'Italia. Non tradiscono le ragazze del fioretto (Arianna Errigo Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino) che vincono l'oro piegando la Francia 38-37 al minuto supplementare di una finale serratissima.In precedenza, battute Germania ai quarti (45-42) e Spagna in semifinale (45-29). Arriva l'argento invece dagli sciabolatori.Luca Curatoli,Michele Gallo,Matteo Neri e Pietro Torre si arrendono in finale all'Ungheria (35-45) dopo aver superato Germania e Francia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

