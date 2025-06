Europei scherma 2025 oggi | orari martedì 17 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 17 giugno, l’Italia torna in scena ai Campionati Europei di scherma 2025 a Genova, con nuove sfide emozionanti nel programma. Dopo il trionfo storico di Guillaume Bianchi nel fioretto maschile, la nostra nazionale si prepara a conquistare altri successi nella fase a squadre, trasmettendo passione e talento. Non perdere l’appuntamento: scopri gli orari, i streaming e come seguire questa giornata ricca di adrenalina e orgoglio italiano.

E adesso, non fermiamoci più. Dopo il tanto desiderato oro, trovato ieri sera grazie a G uillaume Bianchi nel fioretto maschile, la Nazionale italiana di scherma andrà a caccia di altri successi in occasione della quarta giornata dei Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento proprio nel nostro Paese, precisamente a Genova. Oggi, martedì 17 giugno, archiviata la fase dei tornei individuali incominceranno le prove a squadre, nella fattispecie quella del fioretto femminile e della sciabola maschile. Una responsabilità molto grande quella in mano ad Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, motivate a riscattare la prestazione incolore vista nel day-1 di competizioni, dove è arrivato solo il bronzo di Batini.

