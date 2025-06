Europei scherma 2025 oggi | orari martedì 17 giugno tv streaming azzurri in gara

Gli Europei di scherma 2025 a Genova sono in pieno fermento: dopo l’emozionante oro conquistato da Guillaume Bianchi, l’Italia si prepara a scrivere nuove pagine di successo nella quarta giornata. Oggi, martedì 17 giugno, il palcoscenico si sposta dalle individuali alle prove a squadre, promettendo emozioni e spettacolo. Restate con noi per scoprire gli orari, la diretta tv e streaming di questa giornata ricca di adrenalina e passione azzurra.

E adesso, non fermiamoci più. Dopo il tanto desiderato oro, trovato ieri sera grazie a G uillaume Bianchi nel fioretto maschile, la Nazionale italiana di scherma andrà a caccia di altri successi in occasione della quarta giornata dei Campionati Europei 2025, rassegna in fase di svolgimento proprio nel nostro Paese, precisamente a Genova. Oggi, martedì 17 giugno, archiviata la fase dei tornei individuali incominceranno le prove a squadre, nella fattispecie quella del fioretto femminile e della sciabola maschile. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA DALLE 9.00 Una responsabilità molto grande quella in mano ad Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, motivate a riscattare la prestazione incolore vista nel day-1 di competizioni, dove è arrivato solo il bronzo di Batini. 🔗 Leggi su Oasport.it