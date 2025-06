Europei di scherma l’Italia è oro nel fioretto femminile a squadre

Italia ancora una volta protagonista sul podio degli Europei di scherma: le azzurre del fioretto femminile a squadre hanno conquistato l’oro, sorprendendo e emozionando gli appassionati con una rimonta mozzafiato. Grazie alla determinazione e alla coordinazione impeccabile delle nostre campionesse, la vittoria si è concretizzata all’ultimo secondo, regalando un’altra storica pagina di successo nello sport italiano. Per il…

Medaglia d’oro agli Europei di scherma per l’Italia del fioretto femminile a squadre. Le atlete azzurre hanno superato la Francia in finale grazie all’ultima, decisiva stoccata di Arianna Errigo, che ha portato il punteggio sul 38-37 al minuto supplementare. La squadra formata da Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Alice Volpi, aveva precedentemente superato la Germania ai quarti (45-42) e la Spagna in semifinale, con un netto 45-29. Per il fioretto femminile è il quarto titolo europeo consecutivo dopo Antalya 2022, Cracovia 2023 e Basilea 2024. In totale l’Italia ha vinto gli Europei 16 volte. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Europei di scherma, l’Italia è oro nel fioretto femminile a squadre

