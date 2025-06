Estorsione in Alta Irpinia chiuse le indagini | quattro indagati due in carcere

Un episodio insospettato che è degenerato in un caso di estorsione, coinvolgendo quattro indagati e due in carcere. Tutto è iniziato con una frase detta "per scherzo" da un ragazzo di diciotto anni dell’Alta Irpinia, ma le accuse degli inquirenti rivelano una realtà ben più grave dietro a quella leggerezza iniziale. La vicenda mette in luce come un gesto apparentemente innocuo possa sfociare in conseguenze pesanti e imprevedibili, dimostrando quanto sia importante riflettere prima di parlare.

