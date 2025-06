Estate tempo di sagre | tutti gli appuntamenti gastronomici a Salerno e provincia

L'estate è alle porte e con essa un susseguirsi di sagre e appuntamenti gastronomici che animano Salerno e la sua provincia. Dal 20 al 22 giugno, non perdere la sagra del baccalà ad Aiello-Campomanfoli, mentre dal 26 al 29 giugno a San Pietro di Scafati il fagiolo sarà il protagonista indiscusso. Un'occasione imperdibile per assaporare i sapori autentici del territorio e vivere momenti di convivialità. Preparati a scoprire tutte le meraviglie che ci aspettano questa estate!

L'estate è il tempo giusto per le sagre. Tanti gli appuntamenti nel nostro territorio: per iniziare, dal 20 al 22 giugno, c'è la sagra del baccalà e non solo ad Aiello-Campomanfoli di Castel San Giorgio, mentre dal 26 al 29 giugno a San Pietro di Scafati il fagiolo sarà il protagonista delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Estate, tempo di sagre: tutti gli appuntamenti gastronomici a Salerno e provincia

In questa notizia si parla di: estate - tempo - sagre - appuntamenti

Palamostre: estate in piscina con tariffe bloccate e più tempo per nuotare - L'estate si avvicina e la piscina comunale del Palamostre riapre i battenti lunedì 9 giugno! Con tariffe bloccate rispetto alla scorsa stagione, gli appassionati di nuoto potranno godere di più tempo in acqua senza preoccuparsi di aumenti.

A Loano è tempo di SUMMER VIBES! Un’estate che ti fa stare bene. Un programma ricco di emozioni, cultura e divertimento, per grandi e piccini. Rievocazioni storiche, musica, cinema sotto le stelle, sagre e tradizioni… ogni settimana a Loano c’è qualcosa d Vai su Facebook

Estate, tempo di sagre: tutti gli appuntamenti gastronomici a Salerno e provincia; Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (13-15 giugno) nella Bergamasca; A Ripabianca è tempo di Giugno in Festa, dal 13 al 22 giugno un appuntamento che si rinnova da quasi mezzo secolo.

L’estate è tempo di sagre. Tutti gli appuntamenti per la stagione - Questo lo spirito che anima le tante sagre e le feste paesane in arrivo per questa estate, sempre più ricca di appuntamenti per ogni gusto e desiderio, magari da coniugare con escursioni montane ... Secondo lanazione.it

Cupra Marittima trasforma l’estate in un grande festival tra musica all’alba, sagre e teatro nel parco - Festival musicali, teatro, sagre e giochi di quartiere: la cittadina adriatica si trasforma in palcoscenico diffuso per tutta la stagione ... Come scrive lanuovariviera.it