Estate sicura sul Lago Maggiore | al via i controlli della guardia costiera

Ha preso il via ieri, lunedì 16 giugno, l'operazione "Mare e laghi sicuri 2025", che fino al 21 settembre vedrà impegnati uomini e mezzi della guardia costiera anche sulle coste e nelle acque del Lago Maggiore, per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Per tutto il periodo estivo.