Estate di Cinema e Musica all’Arena Eden di Arezzo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’Arena Eden di Arezzo, dove il grande schermo e le note dal vivo si uniscono per creare momenti di pura magia. Dal 22 giugno, la rassegna organizzata da Officine della Cultura trasformerà la cuore della città in un palcoscenico all’aperto, offrendo film emozionanti, musica coinvolgente ed eventi culturali imperdibili. Lasciati conquistare dall’energia di questa straordinaria estate di cinema e musica!

Il Cinema Eden di Arezzo inaugura la stagione estiva con il ritorno delle proiezioni all'aperto nella storica Arena. L'appuntamento è per domenica 22 giugno alle ore 21:30, con l'anteprima de La vita da grandi, esordio alla regia di Greta Scarano, con Matilde De Angelis e Yuri Tuci. La rassegna, organizzata da Officine della Cultura, non si limita al cinema: musica dal vivo e eventi culturali arricchiranno l'estate aretina, in collaborazione con l' Arezzo Smart Festival. Nel cuore del centro storico, l'Arena Eden torna ad essere un punto di riferimento per la vita culturale cittadina. Il cartellone estivo prevede: Proiezioni d'autore, con film italiani ed europei;