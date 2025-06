Esposito Inter chance dal primo minuto contro il Monterrey | Chivu pensa ad un attacco inedito la probabile formazione

L’Inter si appresta a inaugurare il suo cammino nel Mondiale per Club con grande entusiasmo e aspettative, affidandosi alla strategia di Cristian Chivu. Con Esposito pronto dal primo minuto, l’allenatore romeno pensa a un attacco inedito per sorprendere i messicani del Monterrey. Scopriamo insieme la probabile formazione e le mosse che potrebbero fare la differenza in questa sfida cruciale. Restate con noi, perché il calcio d’inizio è solo all’inizio!

L' Inter si prepara alla sua prima sfida nel Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, e tutti gli occhi sono puntati sull'esordio di Cristian Chivu in panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa la probabile formazione: Sommer tra i pali, difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni; esterni Darmian e Carlos Augusto, in mediana Barella, Asllani e Mkhitaryan. Davanti, accanto a Lautaro, potrebbe esserci una sorpresa: Sebastiano Esposito titolare.

