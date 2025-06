Esiste la verità? A Milano un viaggio tra droni fake news e vette irraggiungibili

In un mondo svelato da droni e sommerse dalle fake news, Milano si trasforma in il palcoscenico di un viaggio tra realtà e illusione. Un percorso che mette in discussione la verità stessa, in un’epoca dominata dall’iper-realtà di Jean Baudrillard. Scopri come l’arte e la tecnologia si confrontano con le nostre percezioni, lasciandoci interrogare: cosa è reale e cosa no? Questo è un invito a riflettere, oltre ogni apparenza.

MILANO – L’interrogativo è di quelli ambiziosi: esiste la verità? Tema che agita da sempre il pensiero dell’uomo. Ma che ultimamente è al centro di una costante ridefinizione, inseguendo i rapidi sviluppi delle comunicazioni digitali. Viviamo insomma in una società dei consumi che fa i conti con quella iper-realtà su cui già ragionava Jean Baudrillard. E che pare un po’ ispirare il lavoro di Agrupación Señor Serrano, stasera e domani alle 19.30 al Teatro Out Off con “The Mountain”, all’interno del Festival Life di Zona K. Festival che (purtroppo) sta arrivando alla sua conclusione, dopo due mesi di programmazione diffusa ad indagare la contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esiste la verità? A Milano un viaggio tra droni, fake news e vette irraggiungibili

