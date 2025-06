Esercizi di democrazia Gli studenti protagonisti di cinque campagne per la raccolta di fondi

Gli studenti protagonisti di cinque campagne di raccolta fondi per “Esercizi di democrazia”: un progetto che ha trasformato l’impegno civico in un successo concreto. Promosso da Unicoop Firenze e sostenuto dai percorsi educativi, questo innovativo iniziativa ha coinvolto scuole toscane di seconda superiore, dimostrando come la partecipazione attiva possa fare la differenza e rafforzare il senso di comunità. Un esempio brillante di come i giovani possano diventare veri protagonisti della loro città.

LUCCA Cinque crowdfunding, cinque obiettivi raggiunti: si chiude con un successo pieno il progetto “ Esercizi di democrazia ” promosso da Unicoop Firenze, nell’ambito dei percorsi educativi, in cinque scuole secondarie di secondo grado toscane. I crowdfunding, nati dopo un percorso sviluppato durante tutto l’anno scolastico, hanno coinvolto il Liceo Piero della Francesca di Arezzo, il Liceo Pontormo di Empoli, il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, il Liceo Paladini di Lucca e e il Liceo F. Russoli di Pisa: tutti i cinque crowdfunding hanno raggiunto l’obiettivo dei 5mila euro necessari a realizzare un progetto messo a punto dagli studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esercizi di democrazia. Gli studenti protagonisti di cinque campagne per la raccolta di fondi

