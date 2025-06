Esce la guida Sapori e storie di Roma 30 imperdibili ristoranti di quartiere 

Scopri il cuore autentico di Roma con "Sapori e storie di Roma. 30 imperdibili ristoranti di quartiere", una guida che svela le eccellenze nascoste tra le strade della città eterna. Promossa da American Express e curata da Le Guide de L'Espresso, questa raccolta celebra le passioni familiari, i sapori tradizionali e le storie uniche di ogni locale. Preparati a lasciarti conquistare dai tesori gastronomici dei quartieri romani, perché il viaggio nel gusto sta per iniziare.

AGI - Trenta storie che parlano di sapori, eccellenze e passioni familiari sono quelle contenute nella guida “Sapori e storie di Roma. 30 imperdibili ristoranti di quartiere”, un progetto promosso da American Express e curato da Le Guide de L'Espresso, in collaborazione con Confesercenti Roma, presentato oggi al Social Hub di San Lorenzo. La guida si inserisce in una campagna di marketing che si chiama Shop Small di American Express, giunta alla sua quinta edizione, con l'obiettivo di creare un legame sempre più stretto con i piccoli commercianti e la valorizzazione dei negozi di prossimità. Con Shop Small si mettono in connessione circa 200 mila piccoli esercenti con i clienti American Express. 🔗 Leggi su Agi.it