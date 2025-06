Esce di strada con la moto da cross 14enne all' ospedale

Un incidente improvviso scuote la comunità di Vidiano: un quattordicenne mentre si cimentava in una corsa con la sua moto da cross è finito fuori strada, riportando una ferita grave alla gamba. L’incidente, avvenuto in Valluretta, ha coinvolto anche alcuni amici che erano con lui. La scena, tra spavento e preoccupazione, ha sottolineato quanto sia importante la sicurezza anche nelle attività sportive più emozionanti. Gli amici hanno...

